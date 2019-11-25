"Украина превосходит Россию": легенда Динамо жестко ответил восточным соседям

Йожеф Сабо сравнил сборные Украины и России / dynamo.kiev.ua

Йожеф Сабо оценил уровень сборных Украины и России. Футбольный эксперт ответил на критику в адрес Романа Яремчука.

"Это глупость нападать на футболистов. Если Яремчук так высказался, значит это его мнение. Давайте посмотрим после жеребьевки, в какую группу попадут сборные России и Украины", - цитирует Сабо FootBoom.

Бывший игрок и тренер Динамо заявил, что Украина намного выше России.

"Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. "Сине-желтые" намного выше северного соседа. Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет", - добавил эксперт.

Матч Украина - Россия точно не состоится на групповом этапе Евро-2020, так как команды разводят с 2014 года. Но у них есть шансы сыграть между собой в плей-офф. Сборная Украины сыграет свои матчи в Амстердаме и Бухаресте, а первым соперником стала сборная Нидерландов.

Ранее сообщалось, что сборная России может потерять место на Евро-2020, а Санкт-Петербург - право принимать матчи турнира в случае дисквалификации РУСАДА.