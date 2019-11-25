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"Я - менеджер уровня Реала" - "Это клоун": словестная война экс-вице-президента Карпат с Федецким и Вацко

25 ноября 2019, 20:05

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук высоко оценил свой уровень профессионализма и наехал на Артема Федецкого и Виктора Вацко. Оба не оставили функционера без ответа.

Олег Смалийчук
Смалийчук наехал на Федецкого и Вацко, те жестко ответили / ФК Карпаты

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук назвал себя агентом уровня мадридского Реала и Лиги чемпионов.

"Я - агент уровня Реала или даже лучше. Я - агент уровня Лиги чемпионов. И я тоже хочу, чтобы мои клиенты были уровня ЛЧ. Я вхожий в такой клуб, как Реал. В своей профессии я достиг своего пика. Сегодня есть максимум 5 агентов, которые делают бизнес с таким клубом, как Реал", - заявил Смалийчук в интервью программе Великий футбол.

Кроме того, функционер наехал на Артема Федецкого, обвинив его в том, что тот подбивал команду сдавать деньги на судей.

"Первый день в Карпатах. Я всех собрал и объяснил, что живу честно и мне не нужен результат любой ценой. Или живем по нормальным, человеческим правилам, или выкручиваем лампочку и разбегаемся по домам. Сказал, что, не дай Бог, мне узнать, что игроки из своих премиальных делятся с судьями. Потом со временем я узнаю, что арбитру за матч Карпаты - Сталь, последний матч сезона, пообещали 200 тысяч гривен. И там торчат уши большого переговорщика - Артема Федецкого", - сообщил агент.

Смалийчук добавил, что легенда Карпат стал бы отличным политиком.

Я не стал разбираться, позвал его и сказал, что пора прощаться. Он отказался уходить – отправили в дубль. Лучше туда или в политику. Он был бы хорошим политиком – 100%. Не приходится сомневаться, даже готов поставить ставку. У него есть все: от камеры поганой метлой не отгонишь, селфи на фоне АТО, любит деньги", - сказал функционер.

Также он заявил, что Федецкий готов поцеловать любую эмблему за деньги, "хоть задницу нарисуй".

"За деньги, за сумму в контракте любую эмблему поцелует, хоть задницу нарисуй. Весь стандартный набор нашего современного политика. Говорят, будет у нас слуга народа, которого мы заслужили", - резко высказался Смалийчук.

Федецкого было мало, и бывший вице-президент Карпат переключился на известного журналиста и комментатора Виктора Вацко.

"Точно знаю, что Вацко участвует в политике или возрождении Карпат. Я не против Вацко или еще кого-то. Я даже не имел намерений опускаться до того уровня, чтобы кого-то критиковать, писать твиты. Я не злорадствую, не имею цели сделать больно Карпатам, слова плохого о клубе не скажу", - отметил Смалийчук.

Он обвинил журналиста в том, что тот "сливает" инсайды из раздевалки команды.

"Если ты менеджер, каким был и хочешь себя чувствовать, зачем ты сливаешь инсайды из раздевалки? Зачем комментируешь работу коллег, таких же менеджеров, как и ты? А, может, ты вообще звезда украинского футбола и играешь за сборную ветеранов Украины? Так играй, нет вопросов. Определись, а не болтайся, как известная вещь в ополонке. Тогда и люди начнут серьезно относиться", - заявил бывший функционер "зелено-белых".

Естественно, Федецкий и Вацко не оставили такие заявления без ответа. По словам экс-капитана Карпат, ему не выплачивали премиальных, с которых он якобы сбрасывался на судей.

"Того, что рассказывает Смалийчук, не могло быть. Во-первых, Смалийчук не платил нам премиальных, обманывая ребят, поэтому не из чего было "собирать" на арбитров (смеется – прим. автора). Пусть сначала отдаст обещанное. Может с ним он поехал в теплую Испанию. Во-вторых, Карпаты всегда играли честно и это не обсуждается. Ведь он вылил эту грязь не только лично на меня, но и в целом на команду и клуб", - цитирует Федецкого ua-football.

Также он попросил агента предъявить доказательства, а не только говорить, и назвал "гнилым и несолидным человеком".

"Пожалуйста, если есть факты, предъяви, докажи и покажи что как было. Моей обязанностью в роли капитана "Карпат" было играть в футбол, налаживать взаимоотношения между игроками и тренерским штабом. А свою провальную работу он пытается оправдать такими грязными делами. Это гнилой и несолидный человек. И то, что он на мне пиарится, видимо я ему сильно стал поперек горла. И когда оно ушло все только перекрестились, и благодаря его бегству команда осталась в Премьер-лиге", - добавил Федецкий.

Вацко в своем Facebook просто написал, что ему нечем прокомментировать ничем не подкрепленные слова Смалийчука.

"Разрывают телефон. Хотят мою реакцию на интервью Смалийчука. Но мне просто смешно комментировать ничем не подкрепленные фантазии, которые живут в голове этого маэстро сбора апельсинов, любителя кокоса и ценителя мужских гениталий", - заявил комментатор.

Также Вацко добавил, что ему приятна роль Биг Босса, но при этом назвал слова агента "полной х***ей".

"С одной стороны приятно, что эти фантазии отводят мне роль Биг Босса, влияющего на политику целого клуба УПЛ. С другой – реально смешно, потому что это абсолютная неправда. Или правильнее сказать – полная х**ня. Даже предложения такого ни от кого не поступало", - написал журналист.

И в конце Вацко назвал Смалийчука "клоуном" и заявил, что тот оставил в Карпатах разруху.

"После того, что в Карпатах за два года натворил и оставил после себя этот клоун "уровня Лиги чемпионов", и продолжает твориться сейчас, я не знаю, что за колдун может Карпатам помочь", - добавил Вацко.

 

Карпаты ФК Карпаты Артем Федецкий Олег Смалийчук Виктор Вацко
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