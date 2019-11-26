Клуб УПЛ финансово поддержал политическую партию

Колос поддержал политическую партию / ФК Колос

Колос Ковалевка внес 3 млн грн на счет партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Об этом сообщил официальный сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Клуб УПЛ фигурирует среди тех, кто помог финансово политической партии бывшего премьер-министра Украины. Колос дал 3 млн грн 5 августа 2019 года.

Команда проводит свой дебютный сезон в УПЛ. Домашние матчи играет на Оболонь-Арене. После 15 туров подопечные Руслана Костышина занимают 8 место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Лидирует донецкий Шахтер с 43 пунктами, вторым идет Динамо - 30 очков, далее - Заря с 28 очками, у Александрии и Десны по 27 пунктов.

Напомним, мадридский Реал проявляет интерес к вингеру Динамо Виктору Цыганкову.