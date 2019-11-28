  1. Главная
  3. Спорт

Лига чемпионов: определилась команда недели

28 ноября 2019, 18:56

УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов.

Месси и Гризманн
Стала известна команда недели в Лиге чемпионов / ФК Барселона

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал команду недели в Лиге чемпионов. Была использована схема 3-4-3.

Вратарь: Михаил Кержаков (Зенит)

Защитники: Свен Бендер (Байер), Деян Ловрен (Ливерпуль), Серж Орье (Тоттенхэм)

Полузащитники: Энок Мвепу (Зальцбург), Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг), Корентен Толиссо (Бавария), Хаким Зиеш (Аякс)

Нападающие: Ромелу Лукаку (Интер), Роберт Левандовски (Бавария), Лионель Месси (Барселона).

Напомним, ПСЖ, Реал, Бавария, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Ювентус, Барселона и РБ Лейпциг досрочно вышли в 1/8 финала. Донецкий Шахтер сенсационно сыграл вничью с Сити и увеличил свои шансы на плей-офф. В последнем 6 туре подопечные Луиша Каштру будут дома принимать Аталанту, которая идет последней в квартете, набрав 4 очка.

Сейчас вы просматриваете новость «Лига чемпионов: определилась команда недели». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:12
Меркель упала на колени во время восхождения на трибуну: опубликовано видео
18:56
Лига чемпионов: определилась команда недели
18:46
В Украине придумали план захвата России с помощью конфет Roshen
18:35
Помогал оккупантам: в Крыму задержали участника "крымской весны"
18:30
Фьюри вспомнил победу над Кличко - прошло ровно 4 года с того поединка
18:20
В ГБР озвучили детали обыска у волонтерки Звиробий
18:03
Шахтер подписал соглашение с Viber и выпустил свой стикерпак
17:57
В Украине запрещают ямочный ремонт из-за расхищения бюджета
17:53
"Нельзя использовать": названа сумма ущерба украинским кораблям от рук вандалов РФ
17:42
Гарик Куколд Харламов: все подробности скандала и травли актера в Сети Видео
17:38
"Этот момент сделал мою жизнь": боллбой Тоттенхэма поучаствовал в камбэке с Олимпиакосом и встретился с Моуриньо
17:19
В Минюсте анонсировали массовое закрытие тюрем и сокращение персонала
17:17
"Произойдет так, как мы сказали": Звиробий повторила угрозы Зеленскому Видео
17:12
Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА
17:04
"П*дарас" и "с*ка": активисты в суде набросились на прокуроров из-за Марченко Видео
16:56
Зеленский поговорил по телефону с Меркель: детали разговора
16:51
Обыск у Звиробий - признак стремительного кризиса власти мнение
16:46
"Повесить по законам военного времени": Добкин злобно призвал к расправам над Порошенко и Парубием Видео
16:45
Владельцы соперника Шахтера приобрели еще один футбольный клуб - уже 8-й по счету
16:42
Что подарить парню на эти новогодние праздники
16:34
В ЕС объявлено климатическое чрезвычайное положение
16:31
"Не раньше": в Нафтогазе назвали даты новых судов с Газпромом
16:12
Милевский будет праздновать чемпионство до начала следующего сезона - сестра футболиста
16:10
Рождественский пост 2019: диетолог объяснила, как правильно вклиниться
16:03
Авторитетный британский журнал назвал Севастополь российским
15:40
Партия Вакарчука выпала из парламентского рейтинга, Слуга народа лидирует – опрос
15:40
Черная пятница 2019 в Украине: как не стать "лохом" дня Видео
15:27
"Переломы ног, сотрясение": под Одессой столкнулись 11 авто Фото Видео
15:26
Атмосферные качели: синоптик дала прогноз погоды на выходные Видео
15:10
Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об игорном бизнесе - СМИ
15:08
"Юный орел" Михаил Поплавский отмечает 70-летний юбилей
15:02
В РФ огрызнулись на заявление Помпео по Донбассу в поддержку Украины
15:01
Обыски у Звиробий законны? Проверить очень легко мнение
14:52
"Гомосексуальная флотилия": в Венгрии наотрез отказались от участия в Евровидении-2020
14:51
Зеркаль выполнила обещание и уволилась из МИДа: документ
14:44
Трамп молится за распад ЕС - Туск
14:33
"Будем блокировать": в Венгрии разразились угрозами в адрес Киева
14:26
В Кабмине захотели забрать у военных пенсионные надбавки - детали
14:25
Кто такая Маруся Звиробий, и чем обыски у нее грозят Зеленскому
14:23
"Крестный отец контрабанды": Альперину объявили подозрение
14:19
В Одессе погибли пожилая женщина и маленькая девочка Фото
14:12
Плевок в лицо и драка: еще один "слуга народа" признался в судимости
13:58
"Пять сценариев": в СНБО рассказали о возвращении Донбасса
13:51
"Сплошные морозы": синоптик предупредил об аномальной погоде зимой
13:32
НАБУ отказалось открывать дело против экс-секретаря СНБО Данилюка
13:26
Бывший мэр стал первым покупателем Tesla Cybertruck в Украине
13:05
Звиробий рассказала, что у нее изъяло ГБР во время обысков Видео
13:01
"Ни одного шага": в СНБО рассказали о "прямых переговорах" с боевиками
12:48
Гороскоп на завтра: кому сулят денежные потоки, а кому - козни завистников
12:36
Большинство украинцев "забанили" продажу земли – опрос Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять