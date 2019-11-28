Лига чемпионов: определилась команда недели

Стала известна команда недели в Лиге чемпионов / ФК Барселона

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал команду недели в Лиге чемпионов. Была использована схема 3-4-3.

Вратарь: Михаил Кержаков (Зенит)

Защитники: Свен Бендер (Байер), Деян Ловрен (Ливерпуль), Серж Орье (Тоттенхэм)

Полузащитники: Энок Мвепу (Зальцбург), Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг), Корентен Толиссо (Бавария), Хаким Зиеш (Аякс)

Нападающие: Ромелу Лукаку (Интер), Роберт Левандовски (Бавария), Лионель Месси (Барселона).

Напомним, ПСЖ, Реал, Бавария, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Ювентус, Барселона и РБ Лейпциг досрочно вышли в 1/8 финала. Донецкий Шахтер сенсационно сыграл вничью с Сити и увеличил свои шансы на плей-офф. В последнем 6 туре подопечные Луиша Каштру будут дома принимать Аталанту, которая идет последней в квартете, набрав 4 очка.