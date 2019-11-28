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Украинский тренер обыграл Манчестер Юнайтед

28 ноября 2019, 20:05

В матче 5 тура группового этапа Лиги Европы Астана сенсационно переиграла Манчестер Юнайтед.

Астана - Манчестер Юнайтед
Астана обыграла Манчестер Юнайтед / ФК Манчестер Юнайтед

Астана, которую возглавляет Роман Григорчук, дома обыграла Манчестер Юнайтед в матче 5 тура группового этапа Лиги Европы.

Уже на 10-й минуте встречи Джесси Лингард открыл счет в матче, удачно пробив в правый от себя угол ворот. Первый тайм прошел абсолютно под диктовку Юнайтед и, казалось бы, казахам ничего в этом матче не светит.

Но после перерыва подопечные Григорчука вышли совсем с другим настроем и смогли отыграться усилиями Шомко. А позже игрок "красных дьяволов" Дишон Бернард срезал мяч в собственные ворота.

Матч Астана - Манчестер Юнайтед завершился волевой победой казахов, однако шансов на плей-офф у команды из постсоветского пространства нет из-за поражений в четырех предыдущих поединках.

Напомним, сейчас Александрия принимает Вольфсбург, а в 22:00 Динамо встретится на выезде с Мальме.

 

Астана Манчестер Юнайтед Роман Григорчук
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