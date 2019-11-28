Легенда Манчестер Юнайтед вернулся в Англию

Уэйн Руни стал игроком Дерби / ФК Дерби Каунти

Дерби Каунти на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Уэйна Руни. Контракт рассчитан на полтора года. 1 декабря начнет интенсивную подготовку ко второй части сезона в Чемпионшипе.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и Эвертона станет играющим тренером "баранов", которые ставят цель пробиться в Премьер-лигу. В прошлом сезоне команде это едва не удалось, но они уступили Астон Вилле в финале плей-офф.

Последним клубом Руни стал американский ДС Юнайтед, с которым он не сумел выиграть МЛС, проведя в команде почти полтора года.

Напомним, Манчестер Юнайтед сенсационно уступил Астане в матче 5 тура группоаого этапа Лиги Европы.