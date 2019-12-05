"Легенды": Лэмпард и Терри взорвали сеть совместным фото

Лэмпард и Терри взорвали сеть совместным фото / ФК Челси

Джон Терри выставил в Инстаграм совместное фото с Фрэнком Лэмпардом и вызвал бурную реакцию у футбольного сообщества.

Произошло это после матча 15 тура АПЛ Челси - Астон Вилла (2:1). Напомним, Лэмпард возглавляет "синих" с лета этого года, а Терри уже более года входит в тренерский штаб "вилланов".

"Был рад вернуться на Стэмфорд Бридж и увидеть знакомые лица (Фрэнка Лэмпарда, Джоди Морриса и Петра Чеха). Я очень благодарен за прием, который получил", - написал Терри под фотографией.

Оба футболиста защищали цвета Челси в течение долгих лет и стали талисманами клуба. Джей Ти выступал в синей футболке с 1998 по 2017 годы, а Лэмпард - с 2001 по 2014 годы. Вместе они выиграли 3 титула чемпиона Англии, а также побеждали в Лиге чемпионов в сезоне 2011\2012.

В комментариях под фото массово писали слово "легенда", в том числе и вингер "синих" Виллиан. Официальный аккаунт Челси и защитник просто поставил синее сердце.

Также синее сердце поставили и капитан "синих" Сесар Аспиликуэта, успевший поиграть с обоими, и форвард Интера Ромелу Лукаку, который в свое время не смог закрепиться на Стэмфорд Бридж.

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