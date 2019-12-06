Интер - Рома: где смотреть матч Серии А / ФК Интер

Матч Интер - Рома является одним из двух центральных в 15 туре Серии А. "Нерадзурри" после осечки Ювентуса в поединке с Сассуоло захватили лидерство в турнирной таблице, а римляне ведут борьбу за топ-4, но пока располагаются на шестой строчке.

Поединку предшествовал расистский скандал. Издание Corriere Dello Sport опубликовало статью, посвященную этой встрече, с заголовком "Черная пятница". Рома и Милан уже объявили бойкот журналистам до января. Те же, в свою очередь, опубликовали ответ, что их заголовок не является расистским.

Завтра, 7 декабря, состоится второй центральный матч 15 тура - Лацио на своем поле будет принимать Ювентус. "Орлы" расположились сразу за двумя лидерами таблицы, отставая от первой и второй строчки на 7 и 6 очков соответственно.

Интер - Рома: где смотреть

Поединок Интер - Рома состоится сегодня, 6 декабря, в 21:45 по киевскому времени. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Также будет онлайн-трансляция матча Интер - Рома на стримминговом сервисе OLL TV. Игру можно посмотреть, купив дневную подписку.

В России транслировать поединок будет канал Матч ТВ.

В записи игру можно будет посмотреть на канале Футбол 2 в 06:30, а также на канале Матч Футбол 2 в 08:05 по киевскому времени.