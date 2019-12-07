Бывшая первая ракетка мира объявила о завершении карьеры

Каролина Возняцки решила завершить карьеру / Инстаграм Каролины Возняцки

Сексапильная теннисистка Каролина Возняцки объявила о завершении своей профессиональной карьеры.

Свое решение девушка объяснила тем, что у нее есть другие цели, которым она бы хотела посвятить свою жизнь, из-за чего не сможет уделять время появлениям на корте.

"Я всегда говорила себе, что если придет время, когда я захочу заниматься теннисом меньше, чем другими вещами, то я завершу карьеру. В последние месяцы я поняла, что вне тенниса гораздо больше вещей, которым я хотела бы посвятить свою жизнь. Я осознала, что в жизни гораздо больше целей, к которым нужно стремиться", - цитирует 29-летнюю датчанку AFP.

Она добавила, что решение не касается ее состояния здоровья.

"Я приняла решение завершить свою профессиональную карьеру после Открытого чемпионата Австралии-2020. Это решение не имеет отношения к моему состоянию здоровья", - сказала Возняцки.

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В 2018 году Каролина выиграла свой первый в карьере турнир Большого шлема - Australian Open. Также некоторое время была первой ракеткой мира.