Динамо продолжит выступать на НСК Олимпийский до 2024 года

НСК Олимпийский будет принимать матчи Динамо до 2024 года / Скриншот с ffu.ua

Киевское Динамо продолжит выступать на НСК Олимпийский до конца сезона 2023/24, сообщает Dynamo Nation. Контракт рассчитан еще на 4,5 года.

"Бело-синие" играют на главное арене Украины с 2012 года, переехав туда за полгода до Евро-2012. Также здесь проводит некоторые свои матчи и сборная Украины.

Напомним, Динамо уступило Заре в матче 17 тура УПЛ со счетом 1:2 и потеряло вторую строчку в турнирной таблице, пропустив туда луганчан. Киевляне же находятся на четвертой позиции. Лидирует донецкий Шахтер с 47 очками.

В следующем туре, заключительном в осенней части сезона УПЛ, Динамо сыграет на выезде с черниговской Десной, располагающейся на третьей позиции в таблице.

Артем Милевский, в свою очередь, жестко отреагировал на поражение своей бывшей команды, спросив у Виталия Буяльского: "Шо вы нах*й играете?"