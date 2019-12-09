Российские боксеры не хотят ехать на Олимпиаду - секретарь Федерации бокса РФ

Умар Кремлев / КП

Умар Кремлев в интервью Р-Спорт заявил, что боксеры не хотят ехать на Олимпиаду в Токио под нейтральным флагом.

По его словам, наказывать нужно только виновников, а не целую страну.

"При чем здесь страна? Наказание должны понести те, кто виноват. С одной стороны, на Олимпиаду надо ехать, но я разговаривал с командой, и наши боксеры пока не хотят ехать без флага и гимна. Будем разговаривать", - сказал Кремлев.

Также он добавил, что наказание WADA не коснется профессионального бокса. Напомним, Россию отстранили от участия в крупных турнирах на 4 года, однако сборная РФ сможет сыграть на Евро-2020 под своим флагом. При этом на Олимпиаде-2020 придется выступать под нейтральным флагом, также ФИФА решает вопрос касательно участия команды на чемпионате мира-2022.

Напомним, в субботу, 7 декабря, Энтони Джошуа победил Энди Руиса и вернул себе пояса WBA, IBF и IBO.