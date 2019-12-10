Клубный чемпионат мира: стал известен официальный транслятор в Украине

Стал известен официальный транслятор Клубного чемпионата мира в Украине / ФК Ливерпуль

Телеканал UA:Перший на своем официальном сайте объявил о трансляции матчей Клубного чемпионата мира.

Первый эфир будет уже завтра, 11 декабря. Катарский Аль-Садд сыграет против Иенген Спорт из Новой Каледонии в рамках 1/8 финала турнира. 18 декабря свой путь в турнире начнет Ливерпуль. Мерсисайдцы стартуют с полуфинала. 21 декабря состоятся матчи за 3 место и финал.

Действующим клубным чемпионом мира является мадридский Реал, который выиграл этот турнир 3 раза подряд. До "бланкос" трофей был в руках у Барселоны.

Напомним, прошлым летом UA:Перший показывал матчи чемпионата мира U-20, победителем которого стала сборная Украины. В финале подопечные Александра Петракова обыграли Южную Корею со счетом 3:1.

Ранее канал сообщал, что планирует показывать матчи чемпионата мира-2022, где под своим флагом уже точно не сыграет сборная России.