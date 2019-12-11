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Гент - Александрия: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы

11 декабря 2019, 18:16

Матч 6 тура группового этапа Лиги Еаропы Гент - Александрия является шансов для украинской команды хлопнуть дверью перед вылетом из турнира.

Гент - Александрия
Гент - Александрия: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы / ФК Александрия

Матч Гент - Александрия в 6 туре группового этапа Лиги Европы не имеет никакого турнирного значения для украинской команды. Для Гента же это шанс закрепиться на первой строчке в группе І. Напомним, за бельгийскую команду выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Гент - Александрия: где смотреть

Матч Гент - Александрия состоится 12 декабря в 22:00 по киевскому времени. Поединок в прямой трансляции покажет канал Футбол 1. Также игру можно посмотреть в онлайн-трансляции на стримминговом сервисе OLL TV.

В записи поединок можно посмотреть 13 декабря на канале Футбол 2 в 10:45 и на Футбол 1 в 18:45.

Гент - Александрия: прогнозы

Как и ожидалось, в матче Гент - Александрия букмекеры абсолютно не верят в подопечных Владимира Шарана. На победу гостей стоит коэффициент от 14 до 15, на победу Гента - от 1.24 до 1.29.

1xbet: победа Гента - 1.29, ничья - 5.65, победа Александрии - 14

bet365: победа Гента - 1.25, ничья - 5.50, победа Александрии - 14

PariMatch: победа Гента - 1.29, ничья - 5.20, победа Александрии - 15

Фаворит Спорт: победа Гента - 1.24, ничья - 5.60, победа Александрии - 15

Гент - Александрия: составы, новости перед матчем

В поединке против Гента Александрии точно не помогут Евгений Протасов и Артем Ситало. У обоих травмы. У бельгийцев под вопросом выход на поле одного из лидеров - Джонатана Дэвида. В матче с Сент-Этьенном был удален Нгаде-Нгаджуи, а потому в этом поединке он точно не выйдет. Также игру из-за травмы пропустит Брехт Деягере.

Предположительные составы:

Гент: Камински, Мохаммади, Пластун, Кастро-Монтес, Лустиг, Оджиджа-Офо, Кумс, Овусу, Безус, Яремчук, Депуатр

Александрия: Панькив, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Пашаев, Запорожан, Третьяков, Гречишкин, Банада, Лучкевич, Безбородько

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