Экс-тренер Динамо может возглавить клуб из России

Хацкевич может возглавить Ротор / Reuters

Волгоградский Ротор хочет пригласить Александра Хацкевича на пост главного тренера, сообщает Чемпионат.

По информации источника, стороны близки к началу сотрудничества. Ротор является лидером ФНЛ (второй дивизион России), обгоняя Торпедо и Химки, однако их экс-наставник Игорь Меньщиков получил предложение от другого клуба (название не уточняется). Также на пост наставника волгоградцев претендуют Дмитрий Хохлов, Омари Тетрадзе и Дмитрий Аленичев.

Напомним, с 2017 по 2019 годы Хацкевич возглавлял киевское Динамо, дважды выиграв с киевлянами Суперкубок Украины, а также дважды вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Был уволен в начале сезона 2019/20 из-за невыхода в групповой этап Лиги чемпионов.

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Напомним, сегодня Динамо сыграет матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против Лугано. Начало в 19:55 по киевскому времени.