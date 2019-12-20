Тяжеловес UFC нокаутировал боксера за оскорбления бойцов ММА

Деррик Льюис нокаутировал боксера из-за оскорблений бойцов ММА / UFC

Деррик Льюис нокаутировал боксера за его слова в адрес бойцов ММА.

Об этом сообщил сам тяжеловес UFC в своем Twitter и Инстаграм, прикрепив видео нокаута.

"Когда боксер говорит, что нокаутирует меня, потому что я боец ММА", - написал Льюис в Twitter.

When a boxers said he will knock me out because I’m a mma fighter pic.twitter.com/EjSeudMeQM — Derrick Lewis (@Thebeast_ufc) December 19, 2019

"Когда боксер приходит в мой зал и говорит д***мо. С ним все в порядке". - подписал боец видео в Инстаграм.

Напомним, на прошлой неделе в рамках UFC 245 состоялся долгожданный бой Усман - Ковингтон, победу в котором одержал нигериец. 18 апреля пройдет поединок Нурмагомедов - Фергюсон. Бойцы подписали контракт.

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