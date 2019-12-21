Легендарный тренер Шахтера ведет переговоры с европейским клубом

Луческу близок к назначению в Сьон / Официальный сайт ФК "Шахтер"

Президент швейцарского Сьона Кристиан Константин подтвердил переговоры с Мирчей Луческу.

"Мы разговариваем друг с другом, но по понятным причинам пока я не могу рассказать деталей. Мы только узнали, что Луческу отклонил предложение возглавить Сантос, в частности из-за географической составляющей", - цитирует функционера Lematin.

Последним местом работы Мистера была сборная Турции, которую он не сумел вывести на ЧМ-2018 и вылетел в дивизион С в Лиге наций.

С 2004 по 2016 годы Луческу возглавлял донецкий Шахтер, с которым выиграл Кубок УЕФА в сезоне 2008/09 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне 2010/11. Это самые большие успехи в истории "горняков".

Напомним, Динамо не смогло обыграть швейцарский Лугано в матче 6 тура группового этапа Лиги Европы и осталось без 1/16 финала турнира.