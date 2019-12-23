Экс-игрок сборной Украины усилил клуб Второй лиги

Главный тренер житомирского Полесья Анатолий Бессмертный заявил, что Александр Ковпак перейдет в команду этой зимой.

"Нам надо игрок атаки. Ведем переговоры и ищем футболистов. Уже дал согласие Александр Ковпак быть в команде. Этому я очень рад, человек опытный, знаю его близко. Это человек, который принесет команде пользу", - сказал Бессмертный в интервью Житомир Info.

В 2013 году Ковпак провел 3 матча за сборную Украины. Также он успел поиграть за ряд клубов УПЛ. Самый успешный этап карьеры был в симферопольской Таврии, с которой он выиграл Кубок Украины-2009/10. Сезоном ранее становился лучшим бомбардиром УПЛ, забив 17 мячей.

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Полесье сейчас находится на второй строчке группы А Второй лиги, уступая лишь Ниве Тернополь. Клуб испытывает финансовые трудности и уже обращался в областной совет, Тот согласился выделить 4,5 млн гривен.