Россия подтвердила подачу апелляции на решение WADA / РИА

РУСАДА на своем официальном сайте подтвердило подачу апелляции на решение WADA отстранить Россию от участия в крупных спортивных соревнованиях на 4 года.

Ранее Владимир Путин увидел в вердикте всемирного антидопингового агентства политические мотивы и заявил, что дисквалификация не соответствует олимпийской хартии.

Напомним, по решению WADA Россия не может принимать участие в Олимпиаде-2020 и чемпионате мира-2022. Данное наказание спровоцировано подделкой РФ данных базы LIMS. Россияне пытались показать, что их спортсмены "чисты".

Ранее спортсменам уже приходилось выступать на зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом и названием "Олимпийские атлеты из России".