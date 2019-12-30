"Не надо зазнаваться": Форвард сборной Украины объяснил свои скандальные слова о России

Роман Яремчук объяснил свои слова о России / ФК Гент

Роман Яремчук прокомментировал свое интервью, которое он дал после победы над сборной Португалии (2:1) в матче отборочного цикла Евро-2020. Тогда нападающий заявил, что Украина - не "Россия, которая, обыграв Шотландию говорит, что выиграет Евро".

"Я не хотел обидеть кого-то из футболистов или тренера сборной России. Я просто хотел намекнуть, что даже если мы обыграли Португалию, то не надо зазнаваться", - сказал Яремчук программе Вацко Light.

Он объяснил, почему решил сказать именно о России.

"Я читал их заявления о том, что они могут выиграть чемпионат Европы, потому это первое, что пришло мне в голову", - добавил футболист.

Напомним, сборная России сможет выступить на Евро-2020 несмотря на запрет WADA, однако на чемпионате мира-2022 она, в случае выхода, сыграет под нейтральной символикой. Ранее РУСАДА подала апелляцию на вердикт.

Сборная Украины на Евро-2020 оказалась в группе С вместе с Нидерландами, Австрией, а также Румынией или победителем пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия и Северная Македония).