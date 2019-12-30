Тренер Руиса опроверг прекращение общения с подопечным

Энди Руис не прекратил общение со своим тренером / Matchroom

Мэнни Роблес, тренер Энди Руиса, призвал не верить прессе и заявил, что у него хорошие отношения с мексиканцем после проигранного реванша с Энтони Джошуа.

"Не верьте всему, что слышите. Я говорил с Энди спустя день после боя. Он сказал, что в следующий раз будет работать более усердно, проявит больше преданности делу. Я несколько раз общался с Энди Руисом-старшим", - цитирует Роблеса Bad Left Hook.

Он добавил, что отец бойца ищет ему оппонента для следующего поединка.

"Его отец ищет дату для следующего боя и оппонента. Я и папа Энди даем ему время, чтобы все проанализировать и подумать о своей карьере. Близятся новогодние праздники, я уверен, что Энди сейчас проводит время с детьми и семьей", - сказал тренер мексиканца.

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Напомним, после поражения от Энтони Джошуа Энди Руис потерял пояса по версиям WBO, IBF и IBO. Претендентом на первый является Александр Усик, из-за чего не известно, когда украинец сразится с Дереком Чисорой.