Звезда сборной Украины вошел в топ-10 самых дорогих игроков в мире возрастом 35+

Пятов попал в топ-10 самых дорогих игроков мира возрастом 35+ / УНИАН

Андрей Пятов попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt, возраст которых от 35 лет.

Авторитетный немецкий портал оценивает украинца в 2,5 миллионов евро. Дороже него только семеро игроков.

Рейтинг самых дорогих футболистов возрастом 35+:

1. Тьагу Силва (защитник ПСЖ, 35 лет) - 6 млн евро

2. Самир Ханданович (голкипер Интера, 35 лет) - 6 млн евро

3. Джорджо Кьеллини (полузащитник Ювентуса, 35 лет) - 5 млн евро

4. Андрес Иньеста (полузащитник Виссел Кобе, 35 лет) - 4 млн евро

5. Сантьяго Касорла (полузащитник Вильярреала, 35 лет) - 4 млн евро

6. Франк Рибери (полузащитник Фиорентины, 36 лет) - 4 млн евро

7. Златан Ибрагимович (нападающий Милана, 38 лет) - 3,5 млн евро

8. Марселиньо (полузащитник Лудогорца, 35 лет) - 2,5 млн евро

9. Андрей Пятов (голкипер Шахтера, 35 лет) - 2,5 млн евро

10. Карлос Санчес (полузащитник Сантоса, 35 лет) - 2,5 млн евро

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Андрей Пятов защищает цвета Шахтера с 2007 года, перейдя из Ворсклы. За это время голкипер 8 раз выиграл чемпионат Украины, столько же - Кубок Украины, а также один раз Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. В кампании 2010/11 помог "горнякам" впервые в истории дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, где позже дончане уступили Барселоне.

Также Пятов является основным вратарем сборной Украины, которая вышла на Евро-2020 и сыграет там с Нидерландами, Австрией, а также Румынией или победителем пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).