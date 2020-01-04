Усик недостаточно мощный для супертяжа - экс-чемпион мира

Александр Усик недостаточно мощный для супертяжа - Макгиган / ICTV

Барри Макгиган сомневается касательно перспектив украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

"Усик надеется статься вторым Холифилдом, но меня беспокоит, что он не кажется достаточно мощным для супертяжеловеса. Главное здесь - мощь. Когда соперник весит на 20 килограммов больше, то всегда есть риск нокаута", - цитирует Макгигана Mirror.

В своем первом бою в новой категории Усик одолел американца Чазза Уизерспуна. На 7 марта запланирован бой украинца против Дерека Чисоры, однако все зависит от того, когда WBO поставит защиту пояса для Энтони Джошуа. Напомним, Усик является обязательным претендентом на титул.

Напомним, 22 февраля в Лас-Вегасе состоится реванш Уайлдер - Фьюри за пояса по версии WBC и журнала The Ring. Энтони Джошуа недавно выразил желание сразиться с Деонтеем Уайлдером.