"Нах*я так делать": в РФ показали старую победу молодежной сборной по хоккею вместо проигрыша

Молодежная сборная Канады по хоккею / скриншот

Молодежная сборная Российской Федерации сошлась в финале чемпионата мира по хоккею с канадской командой. В результате ожесточенной схватки россияне проиграли, но в РФ не обошлось без казуса с трансляцией матча.

Отмечается, что планировалось, что финал покажет телеканал Матч ТВ, но эфир перенесли на Первый канал. При этом Матч ТВ показал встречу на льду хоккеистов РФ и Канады за 2011 год, когда российская сборная выиграла. Таким решением телеканал запутал фанатов хоккея в РФ.

В результате посмотрев трансляцию на Матч ТВ, болельщики стали поздравлять друг друга. На обман повелся даже известный футболист Дмитрий Тарасов и депутат Госдумы от ЛДПР, председатель комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Стоит отметить, что канадская молодежная сборная обыграла россиян и стала чемпионом мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Видео матча :

Как ранее сообщал Главред, бывший футболист Зенита и сборной России Владислав Радимов призвал российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2020 в Токио даже под нейтральным флагом.