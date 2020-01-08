Зинченко и Седан смотрели манчестерское дерби рядом с болельщиками - фаны были в восторге

Зинченко смотрел манкунианское дерби на гостевом секторе Олд Траффорд / Sky Sports

Александр Зинченко вместе со своей девушкой Владой Седан присутствовал на гостевом секторе Олд Траффорд на первом матче полуфинала Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (1:3).

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не включил украинца в заявку на манкунианское дерби, потому футболист был вынужден наблюдать за победой своих партнеров с трибун.

В декабре Зинченко вернулся на поле после операции, а уже в начале января отличился шедевральным голом в матче Кубка Англии против Порт Вейл (4:1).

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Ответный матч полуфинала Кубка лиги состоится 29 января на Этихад Стэдиум. В другом матче Лестер встретится с Астон Виллой. Их противостояния пройдут сегодня, 8 января, и 28 января.