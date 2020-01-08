Блогер рассказал, является ли Зинченко "каблуком" Влады Седан

Поворознюк рассказал, является ли Зинченко "каблуком" Седан / Инстаграм

Автор YouTube-канала Трендец Дмитрий Поворознюк ответил на вопрос, является ли левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко "каблуком" известной ведущей канала Футбол Влады Седан.

"Я был удивлен, как Зинченко и Седан "травили" друг-друга, и как она могла тонко его постебать. Если бы был чемпионат мира по "каблуку", думаю, в топ-3 были бы я и Зинченко", - сказал Поворознюк YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Об отношениях Зинченко и Седан стало известно в начале июня после матча отборочного цикла Евро-2020 Украина - Сербия (5:0). Тогда футболист поцеловал девушку прямо во время послематчевого интервью. Позже Зинченко признался, что он встречается с ведущей ТК Футбол.

Читайте такжеДевушка Зинченко взорвала сеть горячим фото перед Новым годом

Осенью левый защитник Сити сделал предложение своей возлюбленной прямо на газоне НСК Олимпийский.

Напомним, Зинченко и Седан вместе присутствовали на гостевом секторе Олд Траффорд на первом матче полуфинала Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (1:3).