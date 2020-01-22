Сан-Паулу нашел доказательства неправомерности иска Динамо по Че Че

Сан-Паулу опубликовал доказательства неправомерности иска Динамо касательно Че Че / Фото: fcdynamo.kiev.ua

Бразильский Сан-Паулу предъявил аргументы, почему иск киевского Динамо в ФИФА по поводу Че Че является неправомерным, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб задерживает выплаты за полузащитника, и теперь клубу грозит запрет на трансферы. Однако Сан-Паулу имеет электронную переписку, которая доказывает, что клуб действует в рамках договоренности. В переписке указано, что из 5 млн евро "бело-синие" получат 3,5 млн евро сразу, и еще по 500 тысяч тремя траншами.

В Сан-Паулу утверждают, что письмо от Динамо с обвинениями пришло после второго транша. Киевляне требуют остаток суммы вместе с процентами за задержку.

Напомним, Че Че перебрался на Морумби в апреле прошлого года. Тогда же в Сан-Паулу перешел и другой экс-динамовец Витор Буэно. В январе 2020 года в аренду в Коринтианс ушел защитник Сидклей.