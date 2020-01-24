Беседин провалил допинг-тест из-за ошибки врача - журналист

Артем Беседин не виноват в позитивной допинг-пробе / FootBoom

Артем Беседин не виноват в том, что провалил допинг-тест после матча 5 тура группового этапа Лиги Европы Мальме - Динамо (4:3).

Об этом в своем Инстаграм сообщил журналист программы Футбольный формат Олег Ящук. По его словам, это вина врача "бело-синих" (имя не уточняется).

"Артем Беседин не виноват. Он провалил допинг-контроль из-за ошибки врача. Его вины здесь нет. Артем не знал, что ему дали. Но это не уменьшит наказание. Нападающему грозит 4 года без футбола", - написал Ящук.

Ранее Динамо отстранило от работы главного врача Леонида Миронова.

Напомним, другой журналист, Игорь Бурбас, сообщил, что УЕФА рассмотрит дело 27 февраля, а пока нападающему продлили отстранение от футбольной деятельности.