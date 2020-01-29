Украинский голкипер перебрался в зарубежный клуб

Игорь Левченко перешел в Динамо Батуми / Sixteen Football Agency

Игорь Левченко подписал контракт с грузинским Динамо Батуми.

Об этом в своем Инстаграм сообщило агентство Sixteen Football Agency. Детали соглашения не разглашаются.

До этого голкипер выступал за шведский АФК Эскильстуна. Также за рубежом успел поиграть за финский Мариехамни. В Украине его клубами были Олимпик, Заря и Мариуполь.

В сезоне-2019 Динамо Батуми заняло второе место в чемпионате Грузии. Чемпионский титул в очередной раз выиграло Динамо Тбилиси.

Недавно стало известно, что киевское Динамо сыграет контрольный матч с тбилисским на втором зимнем сборе в Турции. Во время первого "бело-синие" разгромили одноклубников из Бреста со счетом 3:0, а Артем Милевский посвятил выпуск на своем YouTube-канале этому противостоянию.