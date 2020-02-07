Суд принял решение по оскорблению Зозули фанатами Райо Вальекано

Роман Зозуля / @Sportanalytic

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание для испанского клуба Райо Вальекано и отныне оно аппеляции не подлежит.

Как сообщается на сайте организации, клубу также назначен штраф.

Райо Вальекано должен заплатить штраф в размере 18 000 евро. Также клуб обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.

Наказание назначили после оскорбительных высказываний фанатов в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча с командой Альбасете. Приостановленный матч 20-го тура второго испанского дивизиона (Сегунды) Райо Вальекано – Альбасете, во время которого и произошел инцидент с Зозулей, доиграют при пустых трибунах.

Напомним, ультрас мадридского клуба устроили травлю украинца, обзывая его "е****м нацистом". Зозуля после этого собрал пресс-конференцию, где четко дал ответ болельщикам Райо Вальекано, а также отметил поддержку со стороны президента Украины Владимира Зеленского.