В Китае внезапно умер украинский фигурист Николай Бондарь

Николай Бондарь - Фото forum.skating.com.ua

Украинский фигурист Николай Бондарь умер в Китае в субботу, 15 февраля. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Бондарю было 29 лет.

Николай Бондарь работал тренером в Китае в городе Сучжоу, передает Skating.com.ua.

Подробности смерти спортсмена не разглашаются. Сообщается только, что причиной трагедии стал инфаркт, сердце Бондаря остановилось во время сна.

Прощание с фигуристом состоится в среду, 19 февраля, в Киевском крематории.

Николай Бондарь родился 22 мая 1990 года в Киеве. Он трижды завоевывал бронзу на чемпионате Украины - в 2007, 2008 и 2009 годах. Также Бондарь участвовал в юниорском чемпионате мира 2007/08.

После завершения спортивной карьеры Николай Бондарь занимался тренерской деятельностью в Китае.

Николай Бондарь работал тренером в городе Сучжоу / Фото forum.skating.com.ua

Как известно, в Китае сейчас - вспышка коронавируса. Жертвами болезни в Китае стали уже 1868 человек.

Украина планирует эвакуировать своих граждан из китайского Уханя. Впрочем, тех украинцев, у которых будет температура 37,2 или другая симптоматика, не станут эвакуировать. Они останутся в местной больнице. По прибытию в Украину будут приняты меры по безопасности, обеззараживанию самолета и ликвидации отходов.