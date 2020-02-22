Ушел из жизни советский футболист украинского происхождения

Марьян Плахетко / Фото: Twitter/ЦСКА

В России скончался легендарный советский футболист Марьян Плахетко.

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, Плахетко становился чемпионом Советского Союза в 1970 году.

Футболист выступал за львовские Карпаты, СКА, а также Мотор, представлявший ГДР.

После окончания профессиональной карьеры футболиста работал начальником команд в московских ЦСКА и Торпедо.

Причина смерти 74-летнего спортсмена не называется.

Как известно, Плахетко имеет украинское происхождение: он родился 1 марта 1945 года неподалеку от Дрогобыча Львовской области. Он с детства увлекался футболом, уже в 13 лет выступал за взрослую команду поселка. Начинал карьеру в составе команды Трудовые резервы во Львове, затем его пригласили в клуб Карпаты. Окончил Львовское политучилище, откуда был призван в армию. После службы был приглашен в ЦСКА. После окончания карьеры футболиста Плахетко обучался в Высшей школе тренеров. За сборную СССР он сыграл два матча, первый в 1968 году против сборной Австрии, а второй в 1971 году против сборной Мексики, однако из-за высокой конкуренции в защите футболисту так и не удалось закрепиться в главной команде страны.

Напомним, украинский фигурист Николай Бондарь умер в Китае в субботу, 15 февраля. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Бондарю было 29 лет.