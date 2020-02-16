Ушла из жизни актриса сериала Секс в большом городе

Линн Коэн / Фото: imdb.com

В США в возрасте 86 лет умерла актриса Линн Коэн, известная по роли в сериале Секс в большом городе.

О смерти артистки ее менеджер сообщил телеканалу CNN.

Причина смерти актрисы и даты похорон пока неизвестны.

Коэн сыграла почти в сотне фильмов и сериалов, хотя начала активно сниматься только в 1980-е, когда ей было уже 50 лет. Актриса сыграла домработницу и няню, которая работала у персонажа Миранды Хоббс (Синтия Никсон) в 13 эпизодах Секса в большом городе в 2000, 2004, 2008, 2010 году. Также она известна по второй части трилогии Сьюзен Коллинз Голодные игры: И вспыхнет пламя в 2013 году. В ее фильмографии Гетто в Лодзи, Загадочное убийство на Манхэттене, Ваня с 42-й улицы, Еда и женщины на скорую руку, Разбирая Гарри, Мюнхен, Через Вселенную, Удивительная миссис Мейзел.

Коэн родилась 10 августа 1933 года в Канзас-Сити в Миссури.

Как ранее сообщалось, в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался композитор Сергей Слонимский, прославившийся, как автор песни к фильму Республика ШКИД.

Напомним, в США 5 февраля на 104 году жизни умер известный актер Кирк Дуглас.