По образу фехтовальщицы Харлан создали куклу Бабри: зрелищные фото

Харлан стала прототипом Барби / Фото: Instagram/olgakharlan

В рамках проекта Dream Gap украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан стала прототипом для создания куклы Барби.

Как сообщается на сайте компании Mattel, проект приурочили к 60-летю организации и Международному женскому дню.

Компания выпустила коллекцию кукол по образу знаменитостей, которые могут стать примером для современных девушек и способны их вдохновить на успешную деятельность.

"Мы знакомим девушек с историями женщин из всех слоев общества, чтобы показать им, что они могут стать кем угодно", – заявили в компании.

/ Фото: Mattel

Каждая кукла – это история успеха отдельной женщины. В коллекции представлены образы знаменитостей из сфер спорта, культуры, искусства, модельного бизнеса, политики и науки.

Помимо украинки, прототипом Барби стали певица LIRA, журналистка Ита Баттроз, художница Фрида Кало, математик Кэтрин Джонсон и другие выдающиеся личности.

"Фотосъемка с куколкой, которая вдохновляет всех девчонок в мире", - прокомментировала Харлан свою фотосессию в Instagram.

Ольга Харлан / Фото: Instagram/olgakharlan

/ Фото: Instagram/the_nelstar

/ Фото: Instagram/adwoaaboah

/ Фото: Instagram/ibtihajmuhammad

Напомним, украинская саблистка Ольга Харлан выиграла золотую медаль чемпионата Мира по фехтованию. В финале Харлан со счетом 15:14 победила семикратную чемпионку мира 34-летнюю россиянку Софью Великую.

Главред пообщался с Ольгой после феноменального успеха на чемпионате Мира.