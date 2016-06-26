Как Португалия вырвала победу над Хорватией на Евро-2016: опубликованы фото и видео гола

В субботу, 25 июня, во Франции состоялся матч 1/8 финала Евро-2016 между сборными Португалии и Хорватии, в результате которого первая команда вырвала победу, забив один гол, и прорвалась в четвертьфинал турнира.

Игра проходила в Лансе на стадионе "Феликс Болар-Делелис".

Первый тайм спортсмены сыграли осторожно, ближе к его концовке как португальцы, так и хорваты, могли открыть счет, однако им не хватило точности. В частности, Пепе пробил над перекладиной, а позже Перишич — рядом со штангой ворот.

Вторая половина игры началась и проходила очень динамично, сборные не оставляли попыток открыть счет, однако им это так и не удалось сделать в основное время противостояния.

Между тем в дополнительное португалец Санчеш разогнал контратаку и отдал пас левее — на Нани, который передал мяч Роналду. С ударом последнего справился голкипер, однако мяч таки смог забить в ворота оказавшийся рядом Куарежма.

Хорватия — Португалия 0:1

Гол: Куарежма, 117;

Хорватия: Субашич — Срна, Чорлука (Крамарич, 120), Вида, Стринич — Бадель, Модрич — Брозович, Ракитич (Пьяца, 110), Перишич — Манджукич (Калинич, 88);

Португалия: Патрисиу — Седрик, Пепе, Фонте, Геррейро — Адриен (Данило Перейра, 108), Мариу (Куарежма, 87), Вильям Карвальо, Андре Гомеш (Ренату Санчес, 50) — Нани, Роналду;

Предупреждение: Вильям Карвальо.

Ранее во Франции сборная Уэльса с минимальным счетом одолела команду Северной Ирландии в матче 1/8 финала Евро-2016, став вторым четвертьфиналистом турнира (первый — Польша). Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Видео: Break Kelle