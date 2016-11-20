Горячие киевские парни. В Первой лиге после массовой драки удалили 5 человек, опубликовано видео

В субботу, 19 ноября, в матче 20-го тура Первой украинской лиги в матче двух столичных команд "Оболонь-Бровар" и "Арсенал" состоялась массовая драка с участием игроков и тренеров обеих команд.

Об этом сообщает ua-football.com.

Конфликт начался на 78-й минуте матча после одного из нарушений в центре поля. Сначала в потасовку включились игроки, а затем к ней присоединились уже и тренеры обеих команд.

В итоге судья удалил с поля сразу пять участников конфликта: Адеринсолу Эсеолу ("Арсенал"), Сергея Литовченко (главный тренер "Арсенала"), Василия Продана ("Оболонь-Бровар"), Олега Мазуренко (главный тренер "Оболони-Бровара") и Александра Антоненко (ассистент тренера "Оболони-Бровара").

Отметим, что этот поединок завершился победой Арсенала со счетом 2:1.

Напомним, 19 ноября, на столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" обыграло "Сталь" со счетом 2:1.

Фото: fcbrovar.obolon.ua.

Видео: Футбольный портал UA-Футбол.