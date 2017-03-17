В Хорватии назвали список футболистов, вызванных на матч против сборной Украины

На поединок против сборной Украины в рамках отборочного турнира на ЧМ-2018 главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич вызвал 23 игрока.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте Федерации футбола Хорватии.

Помимо 23-х игроков, которые были вызваны в расположение национальной команды, тренерский штаб сборной Хорватии во главе с Анте Чачичем включил также трех футболистов в расширенный список.

Это защитник ПАОКа Марин Леовац, а также полузащитники Франко Андрияшевич из "Риеки" и Марио Пашалич из "Милана".

Состав команды выглядит следующим образом:

Голкиперы: Даниэль Субашич ("Монако", Франция), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб)

Защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив", Россия), Домагой Вида ("Динамо", Украина), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Йосип Пиварик ("Динамо" Загреб), Тин Едвай ("Байер", Германия), Матей Митрович ("Бешикташ", Турция), Марко Лешкович ("Динамо" Загреб)

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Иван Перишич ("Интер", Италия), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Матео Ковачич ("Реал", Испания), Марцело Брозович ("Интер", Италия), Марко Рог ("Наполи", Италия), Филипп Брадарич ("Риека")

Форварды: Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Никола Калинич ("Фиорентина", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Марко Пьяца ("Ювентус", Италия), Дуйе Чоп ("Спортинг" Хихон, Испания).

Напомним, ранее Шевченко назвал расширенный список кандидатов на матч со сборной Хорватии.