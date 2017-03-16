Шевченко назвал расширенный список кандидатов на матч со сборной Хорватии

Объявлен расширенный список кандидатов национальной команды Украины для участия в сборе перед отборочным матчем чемпионата мира 2018 со сборной Хорватии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил в список 35 игроков, сообщает пресс-служба ФФУ.

Окончательный состав команды, которая отправится на подготовительный сбор в Австрию, наставник "сине-желтых" объявит после матчей 22-го тура чемпионата Украины, которые состоятся 17 марта.

Расширенный список кандидатов национальной команды Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — "Шахтер" Донецк), Артур Рудько ("Динамо" Киев), Алексей Шевченко ("Заря" Луганск), Денис Бойко ("Малага" Испания);

Защитники: Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Николай Морозюк, Никита Бурда (оба — "Динамо"), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все — "Шахтер"), Николай Матвиенко ("Карпаты" Львов);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все — "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все — "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр") Иван Петряк ("Заря"), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия);

Нападающие: Артем Беседин, Роман Яремчук (оба — "Динамо"), Андрей Борячук ("Шахтер"), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Евгений Селезнев ("Карабюкспор", Турция).

Напомним, ранее был объявлен список легионеров, вызванных на матч со сборной Хорватии.