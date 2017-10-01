УПЛ: уверенная победа "Шахтера", разгром "Черноморца" в Одессе и боевая ничья во Львове, видео голов

1 октября 2017, 19:11

Матч в Харькове завершился победой "горняков".

В УПЛ были сыграны несколько матчей

В воскресенье, 1 октября, в рамках 11-го тура УПЛ состоялись несколько матчей. В одном из них в Харькове донецкий "Шахтер" принимал львовские "Карпаты".

Матч завершился победой "горняков" — 2:0, сообщает УНИАН.

На 7-й минуте Факундо Феррейра провел быстрый гол после идеального паса от Богдана Бутко.

А на 65-й минуте Артем Федецкий забил в свои ворота. Хозяева имели еще несколько шансов забить гол, но счет 2:0 сохранился до финального свистка.

"Шахтер" — "Карпаты" 2:0

Голы: Феррейра, 7, Федецкий, 65 (в свои ворота)

"Шахтер": Пятов — Бутко (Коваленко, 84), Ордец, Ракицкий, Исмаили — Алан Патрик (Петряк, 85), Фред — Бернард, Тайсон, марлос — Феррейра (Бланко-Лещук, 80)

"Карпаты": Мысак — Ксенз, Нестеров, Лобай, Мирошниченко — Тиссоне (Акулинин, 78), Федецкий — Швед (Чачуа, 53), Худобяк, Мякушко — Гладкий (Карраскаль, 68)

Предупреждения: Ордец, Бернард — Федецкий

Донецкий клуб закрепился на верхней строчке таблицы, набрав 28 очков. "Карпаты" остались на 10-м месте.

В другом матче во Львове "Верес" принимал "Сталь", матч закончился со счетом 1:1.

В концовке первого тайма "Сталь" открыла счет. Забил Орест Кузик.  Футболисты "Вереса" сумели отыграться незадолго до окончания встречи.

На 88-й минуте защитник ровенской команды Владимир Адамюк сравнял счет.

"Верес" — "Сталь" 1:1

Голы: Адамюк, 88 – Кузык, 42

"Верес": Бандура – Кобин, Борзенко, Симинин, Адамюк – Е. Пасич (Котляр, 71), Карасюк, Федорчук, Волошинович (Е. Пасич, 80) – Сергийчук (Морозенко, 82), Степанюк.

"Сталь": Пеньков — Тымчик, Ткачук, Грачев, Михайличенко — Мысык, Месхи — Климчук (Э.Малакян, 67), Г. Малакян (Копытов, 90+1), Кузык — Обрадович (Кныш, 78).

Предупреждения: Федорчук, Карасюк – Малакян, Грачев, Климчук, Мысык.

Ровенский клуб продолжает находиться вверху турнирной таблицы с 17 очками, у "Стали" — 8 пунктов.

Еще в одном матче в Одессе "Черноморец" принимал "Ворсклу" и уступил с крупным счетом 0:3.

На 35-й минуте активный в составе гостей Владислав Кулач открыл счет в матче после прострела Павла Ребенка с левого фланга. "Ворскла" продолжала владеть инициативой и после перерыва.

На 76-й минуте Кадимян после паса Игоря Пердуты удачно подставил ногу, сделав счет 2:0.

А спустя еще четыре минуты Юрий Коломоец добил хозяев поля, завершив быструю контратаку.

"Черноморец" — "Ворскла" 0:3

Голы: Кулач, 32, Кадимян, 76, Коломоец, 80

"Черноморец": Гутар – Зубейко, Жунич, Мартыненко, Люлька (Татарков, 66) – Мамаду (Машнин, 70), Ориховский, Политыло (Ковалец, 59) – Третьяков, Алассан – Хобленко.

"Ворскла": Ткаченко — Пердута, Даллку, Чеснаков, Матвиенко — Скляр, Шарпар – Кадимян (Ткачук, 85), Кулач (Одарюк, 78), Ребенок – Коломоец (Загорулько, 88).

Предупреждения: Пердута, Скляр, Ткаченко.

"Ворскла" набрала 21 очко и закрепилась на третьей строке таблицы. "Черноморец" остался на последнем месте с 6 пунктами.

Напомним, 30 сентября, в Киеве прошел стартовый матч 11-го тура украинской Премьер-лиги — между собой сыграли донецкий "Олимпик" и "Мариуполь", первый клуб победил со счетом 3:2.

Видео: ПРОФУТБОЛКаналы Футбол 1/ Футбол 2.

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Шахтер Карпаты Черноморец Премьер-лига Ворскла УПЛ Сталь Верес
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