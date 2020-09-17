Арис - Колос – 1:2: историческая победа в Лиге Европы, видео голов

Колос победно дебютировал в Лиге Европы / Фото: ФК Колос

Украинский Колос в первом в своей истории матче Лиги Европы победил на выезде греческий Арис со счетом 2:1 и вышел в 3-й раунде квалификации турнира.

Арис - Колос - 1:2

Голы: Бруну Гама, 55 - Новак, 47, Антюх, 62

Арис: Хулиан, Лукас Саша (Манчини, 79), Рос, Даткович, Ганя (Манос, 70), Йегго, Матилья, Фетфацидис, Бертольо, Бруну Гама, Лопес

Колос: Волынец, Зозуля (Морозко, 51), Гавриш, Петров, Новак, Емец, Смирный (Костышин, 88), Богданов, Задоя, Антюх, Лысенко (Селезнев, 66)

Предупреждения: Бруну Гама, Рос - Богданов, Задоя, Морозко, Гавриш

В первом тайме голов забито не было, хотя обе команды имели свои моменты, а вот сразу после перерыва Колос вышел вперед после стандарта. Впрочем, греки отыгрались довольно быстро - экс-днепрянин Бруну Гама сравнял счет уже через восемь минут. Однако Колос снова смог выйти вперед (на добивании подсуетился Антюх) и довести матч до нужного результата.

Напомним, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт и продолжит работать.