Автобус со спортсменами сборной России рухнул с обрыва в озеро ​

Сборная России попала в аварию / blick.ch

В Швейцарии сборная России по лыжным гонкам попала в серьезное ДТП по пути в итальянский город Ливиньо. Сообщается, что пострадали пятеро членов команды и водитель.

Авария произошла прямо за швейцарским пограничным переходом, во вторник посреди ночи. Как пишет blick.ch, микроавтобус команды занесло на повороте на ледяной дороге вдоль водохранилища. Автомобиль развернуло и он упал с крутого обрыва в озеро, застряв во льду. Мужчины смогли выбраться и набрать номер службы экстренной помощи.

У одного из пассажиров сотрясение мозга и легкая травма головы. От госпитализации они отказались.

Позднее старший тренер российской сборной Юрий Бородавко, в машине была только сервисная бригада, спортсмены из автобуса вышли.

Читайте такжеНа Хмельнитчине в страшном ДТП погибли три человека: названа причина

Отметим, россияне прибыли в Цюрих и поехали на микроавтобусе в сторону Ливиньо в отель Америка. Команда готовится к Тур де Ски, который пройдет с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии. Первый этап состоится в швейцарском Валь-Мюстаир.

ДТП - о чем ранее сообщал Главред: