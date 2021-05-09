"До свидания": донецкий Шахтер остался без тренера

Луиш Каштру покидает Шахтер / twitter.com/FCShakhtar_ua

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру, 9 мая, после победы над Ингульцем, объявил об уходе из клуба.

Как заявил он после матча на пресс-конференции, он покидает Шахтер после двух лет работы.

"Сейчас я хочу пожелать Шахтеру огромного счастья, побед, поздравить президента за смелость, так как он удерживает такой проект", - заявил Каштру.

На ремарку о том, что эти слова звучат как прощание, португальский специалист сказал, что так и есть.

"Это "до свидания". "До свидания" с большими пожеланиями удачи для всех болельщиков, для всех, кто любит Шахтер. Для меня большая честь быть его частью. Очень счастлив, что я представлял такой клуб", - добавил Каштру.

Отметим, он возглавлял руководил Шахтер в течение двух лет. За это время он выиграл "золото" УПЛ в прошлом сезоне, а также доходил, до полуфинала Лиги Европы.

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