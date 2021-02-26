Шахтер и Динамо узнали соперников в 1/8 Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Европы / uefa.com

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/2021.

Донецкий Шахтер сыграет с итальянской Ромой, которую тренирует экс-наставник "горняков" Паулу Фонсека.

Отметим, что первый матч подопечные Луиша Каштру проведут у себя дома.

Оппонентом киевского Динамо стал испанский Вильярреал. Первый матч подопечные Мирчи Луческу проведут на выезде.

Первые игры состоятся 11 марта 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 18 марта соответственно.

/ uefa.com

Напомним, ранее донецкий Шахтер в Киеве минимально обыграл (1:0) тель-авивский Маккаби и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

В свою очередь Динамо в гостях с минимальным счетом 1:0 победило бельгийский Брюгге.