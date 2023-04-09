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"Крыса, деньги верни": россияне в ужасе от своей знаменитой спортсменки, которая сбежала из РФ перед ОИ

Мария Тупик
9 апреля 2023, 14:47 обновлено 9 апреля, 14:59
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Сбежавшая Софья Просвирнова из России призналась в любви стране-агрессору и Путину, но россияне не оценили поступок спортсменки.
Олимпиада Россия
Олимпиада Россия / УНИАН, instagram/thorupviktor

Российская спортсменка, шорт-трекистка Софья Просвирнова заявила, что сменила гражданство России и больше не будет выступать за страну-агрессора.

Спортсменка замужем за датским конькобежцем Виктором Торупом и теперь тоже станет выступать за Данию.

"Я много переживала. Был страх по поводу того, как на это отреагируют в той же федерации. Но там отнеслись по-человечески. Очень рада, что меня не стали отговаривать, говорить, будто я поступаю неправильно. Дело ведь не в политике и не в том, будто я не люблю свою страну или плохо отношусь к Союзу конькобежцев России. Наоборот! Безумно благодарна за все эти годы. Просто так сложилась жизнь. Других вариантов мы просто не видели. Сразу после Олимпийских игр я четко осознавала, что жить в режиме, когда Виктор на сборах где-то в США или в Дании, а я в другом месте, просто не смогу. Последние пару лет мне было очень тяжело психологически. И я знала, что дотерплю до Пекина, но не более. Дальше нужно что-то думать", - заявила она, пишет sports.ru.

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Также российская спортсменка отметила, что ее мужу запретили ехать в Россию.

"Изначально казалось хорошим вариантом тренироваться вместе в России. Тем более у Виктора такой опыт уже был. В конце концов, на фоне известных событий (войны России в Украине - ред.) Виктору в принципе не разрешили ехать в Россию. Если была бы возможность выступать за Россию на международных стартах, тренируясь с Виктором, я бы сохранила спортивное гражданство. Но такого варианта тоже нет", - вдруг отметила российская спортсменка.

Также сбежавшая Софья Просвирнова из России призналась в любви стране-агрессору.

"Я очень люблю Россию. Я рождена здесь. Горжусь ей. Столько лет представляла ее на соревнованиях. Некоторым кажется, что смена гражданства – это как щелчок пальцами. Но мне нереально тяжело далось это решение. Я патриот своей страны. Сколько раз плакала на пьедестале, просто смотря на наш флаг, пела гимн в душе. И смириться с тем, что эта глава закончилась, поверьте, очень тяжело. Но я сама приняла такое решение. В сложившейся ситуации оно кажется мне единственно правильным. От этого я не перестану быть русской. И русский паспорт от меня никуда не денется", – рассказала призер чемпионата мира.

А вот россияне гневно отреагировали на такое решение своей спортсменки и обозвали ее предательницей.

Российский спорт
РФ спорт
Россия спорт
ОИ РФ
Россия ОИ

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

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