Лидер сборной Украины после феерии на Евро-2020 готовится сменить клуб в Европе

Яремчук близок к переходу в Бенфику / Униан

Нападающий Роман Яремчук стал настоящим лидером атаки сборной Украины на Евро-2020, отметившись 2-я голами и 1-м ассистом. Игра украинца привлекла внимание клубов Англии, Италии и Португалии.

По информации бельгийского издания Voetbal24, 25-летний форвард принял финансовые условия контракта, которые предложило руководство "Бенфики". Впрочем, переговоры между клубами продолжаются.

Сообщается, что к игроку также проявляют интерес "Милан" и "Вест Хэм", однако переход в один из португальских грандов кажется Роману наиболее перспективным – не в последнюю очередь из-за возможности сыграть в Лиге чемпионов.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 15 миллионов евро, однако "Гент" хочет выручить за трансфер Яремчука минимум 20 миллионов евро. Его контракт с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года.

Напомним, что Роман Яремчук перешел в Гент из киевского Динамо летом 2017 года за два миллиона евро. С тех пор он провел за бельгийский клуб 152 матча, отметившись 61 голом и 18 ассистами, тем самым став лучшим бомбардиром "индейцев" за последние 40 лет.

Ранее Главред писал, что Яремчук и его партнер по сборной Виталий Миколенко угодили в скандал после фото с Бастой.