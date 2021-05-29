Милевского засекли на "пьянке" у сына Лукашенко в Минске

Артем Милевский / Скриншот YouTube

Выступавший ранее за киевское Динамо и сборную Украины футболист Миная Артем Милевский по окончании сезона отправился в отпуск в родной Минск.

Об этом он рассказал в своем Instagram, выложив соответствующие фото с отдыха в компании родных и близких.

Отметим, что по данным Telegram-канала МотолькоПомоги, Милевский посетил мероприятие в одном из заведений Минска, организатором которого якобы стал сын Александра Лукашенко Виктор.

Подчеркивается, что для гостей в тот вечер пели такие звезды как Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Григорий Лепс.

"Вчера в Лебяжьем была "обычная пьянка", которую, как сообщают, "организовал" Виктор Лукашенко. Манышева, Милевского и прочую шушеру туда позвали гостями", - говорится в сообщении.

/ t.me/motolkohelp

Отмечается, что досуг участников вечеринки скрашивали "специальные" девушки для гостей.

/ t.me/motolkohelp

Добавим, что свое участие в вечеринке у сына Лукашенко сам Милевский косвенно подтвердил в соцсетях. В Instagram он сообщил о том, что встретился с украинской певицей и актрисой Верой Брежневой.

/ Instagram.com/timi1010

Также Милевский встретился с братом супруга Брежневой Валерием Меладзе. "Меладзе в Минске! И я дубина!" – написал футболист об общении с российским певцом и опубликовал фото в Instagram.

/ Instagram.com/timi1010

Ранее Милевский грязно выругался в адрес комментаторов в Сети. Он разразился бранью в ответ на комментарий одного из пользователей в Instagram его бывшего партнера Александра Алиева.

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Поводом стало архивное видео с голом в ворота Днепра, которое разместил Алиев. В матче 23-го тура УПЛ в 2013 году после гола Алиева окончательный счет 2:0 установил именно Милевский.