УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

"Надо ехать на танках": в РФ расплевались желчью из-за недопуска к Олимпиаде

Дмитрий Видоменко
18 июня 2023, 11:35 обновлено 18 июня, 11:35
59
Глава Ассоциации спортивной борьбы страны-агрессора России Михаил Мамиашвили решил поугрожать и заявил о готовности "ехать на Олимпийские игры на танках"
Мамиашвили, Олимпиада
Российский чиновник Мамиашвили решил угрожать организатором Олимпиады / коллаж Главред, фото Facebook и ua.depositphotos.com

В стране-агрессоре местный спортивный чиновник (из отрасли спортивной борьбы) Михаил Мамиашвили бешено и яростно отреагировал на условия участия спортсменов из РФ в ближайших Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Его слова распространили местные спортивные СМИ.

Мамиашвили, чуть ли не плюясь публично, утверждал, что его не устраивает "статус беженцев" для спортсменов из страны-агрессора на Олимпиаде в Париже, который МОК хочет им присвоить.

"У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место. Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх 2024 года командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет", — сказал Мамиашвили.

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Смотрите видео по поводу отстранения спортсменов из страны-агрессора РФ от Олимпиада:

Другие новости:

война России и Украины Олимпиада-2024
Реклама

Главное за день

ВСУ добились успеха в наступлении, РФ несет большие потери – британская разведка

ВСУ добились успеха в наступлении, РФ несет большие потери – британская разведка

11:45 Украина
"Ракеты могут долететь и до Лиссабона": посол Украины призвал Запад расширить помощь ВСУ

"Ракеты могут долететь и до Лиссабона": посол Украины призвал Запад расширить помощь ВСУ

11:21 Украина
"Выбросили на свалку истории": Путин пожаловался, что Украина игнорирует его "мирный план"

"Выбросили на свалку истории": Путин пожаловался, что Украина игнорирует его "мирный план"

10:05 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:52

Запаху старья можно сказать "прощай": как сделать, чтобы в шкафу приятно пахло

11:45

ВСУ добились успеха в наступлении, РФ несет большие потери – британская разведка

11:35

"Надо ехать на танках": в РФ расплевались желчью из-за недопуска к ОлимпиадеВидео

11:21

"Ракеты могут долететь и до Лиссабона": посол Украины призвал Запад расширить помощь ВСУ

10:45

Поразительный результат: женщина рассказала о забытом методе борьбы с сорнякамиВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:44

У Сердючки оценили скандал с концертом в Греции под конферансом ОстапчукаВидео

10:38

Денежный гороскоп на неделю с 12 по 18 июня: кому суждено разбогатетьВидео

10:05

"Выбросили на свалку истории": Путин пожаловался, что Украина игнорирует его "мирный план"Видео

10:01

За что в Украине могут "заморозить" пенсии: почему и как разблокировать картуВидео

Реклама
09:14

Это война на истощение: что значит заявление генсека НАТОмнение

09:07

Мощная "бавовна" под Геническом: склад БК оккупантов детонировал несколько часовВидео

08:57

Гороскоп на неделю 19 – 25 июня: кого ждет фантастическое времяВидео

08:55

Русские войска меняют тактику, но не стали быстрее соображать – NYTВидео

08:31

Работают до 16 часов: Украина может получить дроны от Португалии – Defence NewsВидео

07:40

После Киева африканская делегация посетила РФ: о чем говорили с Путиным

06:20

Путин деградирует со страшной скоростьюмнение

04:00

Женщина мыла волосы только водой в течение трех месяцев: результат впечатляетВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 18 июняВидео

03:10

Путин намекает на переговоры: эсперт объяснил для чего нужны "санитарные зоны"Видео

02:05

Зачем в борщ добавляют старое сало: хитрый фокус удивит неожиданным результатом

Реклама
01:35

В РФ есть третья сила, которая хочет остановить безумие, которое начал Путин – ТукаВидео

17 июня, суббота
23:45

В Воздушных силах отреагировали на бред Путина об "уничтожении" ЗРК PatriotВидео

23:15

"В тот день я тоже умерла": мать "Да Винчи" рассказала, как узнала о гибели сынаВидео

22:43

Путин готовится к масштабной химической атаке в Крыму: оккупанты получили указания

21:47

ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение - ГенштабВидео

21:30

"Святое дело": Путин цинично оправдался за принудительный вывоз детей из УкраиныВидео

21:00

Не чародейка: что означает слово "чарунка" в украинском языке - Авраменко дал ответВидео

20:20

Дания готова передать Украине истребители F-16: все зависит от США

19:37

Байден передумал упрощать требования для вступления Украины в НАТОВидео

19:20

Россия через некоторое время после войны может пожелать взять реваншмнение

19:18

Пятеро детей так и не дождались папу: в тяжелых боях за Украину погиб воин со ЛьвовщиныВидео

18:41

В Херсоне перевозчики жестоко избили волонтера, который бесплатно перевозил людейВидео

18:09

В рюкзаке автомат: Виталий Ким показал редкие кадры со своей женой

17:52

"Пробили дно": в МИД поставили на место TF1 за сюжет из логова оккупантов РФ

17:34

На Кременчугском мясокомбинате утечка аммиака: есть пострадавшие

17:05

"Санитарная зона" в Украине: Тука рассказал, чего на самом деле хочет достичь ПутинВидео

16:57

РФ хочет захватить Украину, чтобы начать войну с НАТО: Ермак о сценарии Кремля

16:55

Взрыв был в "сердце" конструкции: в NYT объяснили, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

16:37

На Бахмутском направлении ВСУ освобождают территории: Череватый о затишье у оккупантовВидео

16:03

Должна знать каждая хозяйка: сколько варить куриные ножки до полной готовности

Реклама
16:01

Опасаются любых поворотов судьбы: только 3 знака зодиака безумно боятся переменВидео

15:57

Ждут наступления ВСУ: опубликованы кадры окопов оккупантов РФ на воротах в КрымВидео

15:47

Блинкен раскрыл, что Россия не готовится применить ядерное оружие - Bloomberg

15:45

Французский канал TF1 опозорился репортажем с позиций оккупантов РФВидео

15:07

Россия не выстоит в войне против Запада: эксперт раскрыл деталиВидео

14:49

ВСУ на пути к освобождению Крыма: американский генерал раскрыл сценарий

14:27

РосСМИ: Пугачева спряталась за очками после неудачной пластики

14:15

Запад ответит Путину войной, если РФ применит ядерку в Балтийском море – МорозовВидео

13:51

Четыре человека погибли на месте: РФ ударила ракетой в автомобиль на Харьковщине

13:34

ВСУ проломили оборону РФ и продвинулись на юге: уничтожены пять рот оккупантовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять