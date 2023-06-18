"Надо ехать на танках": в РФ расплевались желчью из-за недопуска к Олимпиаде

В стране-агрессоре местный спортивный чиновник (из отрасли спортивной борьбы) Михаил Мамиашвили бешено и яростно отреагировал на условия участия спортсменов из РФ в ближайших Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Его слова распространили местные спортивные СМИ.
Мамиашвили, чуть ли не плюясь публично, утверждал, что его не устраивает "статус беженцев" для спортсменов из страны-агрессора на Олимпиаде в Париже, который МОК хочет им присвоить.
"У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место. Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх 2024 года командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет", — сказал Мамиашвили.
Допуск РФ до Олимпиады
25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.
При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ.
Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.
Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.
Смотрите видео по поводу отстранения спортсменов из страны-агрессора РФ от Олимпиада:
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