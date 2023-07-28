"Никаких рукопожатий": Харлан "взорвалась" эмоциями после скандала с россиянкой

Украинская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала скандал по поводу ее дисквалификации на ЧМ в Италии после того, как она отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.
По словам украинской фехтовальщицы, ее расстроило решение о дисквалификации. Свою запись она опубликовала в Instagram.
При этом лидер сборной Украины по фехтованию поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что ее поступок был сделан от всего сердца.
"Когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку — конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли. Но потом я начала оживать, потому что вы. Ваши месседжи, сториз, поддержка — поддержка каждого. А особенно поддержка от наших бойцов, которые нас защищают. Когда я слышу это, что я мотивирую их, что этот поступок их замотивировал — это невозможно передать. Спасибо каждому из вас, каждому бойцу, который нас защищает", — подчеркнула украинская чемпионка.
При этом она твердо заявила о том, что никого, в том числе украинцев, нельзя принудить к фальшивому миру, чего добивается агрессор.
"Никаких рукопожатий. Никогда. Поэтому так будет всегда. И я, пожалуй, как все в этом мире, адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться. Потому что меняется мир. Но то, что я чувствую от вас всех — не передать словами. Спасибо каждому, чувствую все. Вы в моем сердце. Слава Украине", — добавила Харлан.
Смотрите видео - обращение Ольги Харлан:
Напомним, после того, как Харлан победила россиянку Анну Смирнову, саблистка из РФ устроила провокацию. После завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу, что-то сказала россиянке и покинула площадку. При этом россиянка демонстративно оставалась на площадке, делая вид, что она ждет рукопожатия Харлан. Украинку в итоге дисквалифицировали.
В Зеленского прокомментировали решение FIE и намекнули на то, что подобный поступок указывает на позицию в войне, которую развязал Путин против Украины.
"Международная федерация фехтования, следует ли это воспринимать как позицию? Русские деньги не пахнут кровью?"- написал советник главы ОП Михаил Подоляк.
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