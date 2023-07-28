УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

"Никаких рукопожатий": Харлан "взорвалась" эмоциями после скандала с россиянкой

Алексей Тесля
28 июля 2023, 08:57 обновлено 28 июля, 09:04
27
Ольга Харлан рассказала о том, что после дисквалификации она "кричала от боли".
Харлан
Ольга Харлан прокомментировала скандал с Анной Смирновой / Коллаж: Главред: Фото: dsmsu.gov.ua, скриншот

Украинская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала скандал по поводу ее дисквалификации на ЧМ в Италии после того, как она отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

По словам украинской фехтовальщицы, ее расстроило решение о дисквалификации. Свою запись она опубликовала в Instagram.

При этом лидер сборной Украины по фехтованию поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что ее поступок был сделан от всего сердца.

видео дня

"Когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку — конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли. Но потом я начала оживать, потому что вы. Ваши месседжи, сториз, поддержка — поддержка каждого. А особенно поддержка от наших бойцов, которые нас защищают. Когда я слышу это, что я мотивирую их, что этот поступок их замотивировал — это невозможно передать. Спасибо каждому из вас, каждому бойцу, который нас защищает", — подчеркнула украинская чемпионка.

При этом она твердо заявила о том, что никого, в том числе украинцев, нельзя принудить к фальшивому миру, чего добивается агрессор.

"Никаких рукопожатий. Никогда. Поэтому так будет всегда. И я, пожалуй, как все в этом мире, адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться. Потому что меняется мир. Но то, что я чувствую от вас всех — не передать словами. Спасибо каждому, чувствую все. Вы в моем сердце. Слава Украине", — добавила Харлан.

Смотрите видео - обращение Ольги Харлан:

Screenshot
Ольга Харлан записала обращение / Скриншот

Напомним, после того, как Харлан победила россиянку Анну Смирнову, саблистка из РФ устроила провокацию. После завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу, что-то сказала россиянке и покинула площадку. При этом россиянка демонстративно оставалась на площадке, делая вид, что она ждет рукопожатия Харлан. Украинку в итоге дисквалифицировали.

В Зеленского прокомментировали решение FIE и намекнули на то, что подобный поступок указывает на позицию в войне, которую развязал Путин против Украины.

"Международная федерация фехтования, следует ли это воспринимать как позицию? Русские деньги не пахнут кровью?"- написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Другие новости:

Ольга Харлан новости спорта
Реклама

Главное за день

У ВСУ - успехи на Донбассе: в Генштабе рассказали о продвижениях на фронте

У ВСУ - успехи на Донбассе: в Генштабе рассказали о продвижениях на фронте

09:06 Украина
"Никаких рукопожатий": Харлан "взорвалась" эмоциями после скандала с россиянкой

"Никаких рукопожатий": Харлан "взорвалась" эмоциями после скандала с россиянкой

08:57 Спорт
ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях – ISW

ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях – ISW

08:11 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:06

У ВСУ - успехи на Донбассе: в Генштабе рассказали о продвижениях на фронте

08:57

"Никаких рукопожатий": Харлан "взорвалась" эмоциями после скандала с россиянкойВидео

08:36

"Служить будут все": Чмут дал прогноз относительно мобилизации в Украине

08:34

Стоит ли бояться российских "Ланцетов"?мнение

08:11

ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях – ISW

Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – СвитанОсенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – Свитан
07:35

Избивал подчиненного битой: в Ровенской области задержали главного военкомаВидео

06:47

Первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре - Politico

06:37

Что сейчас происходит в России?мнение

05:50

Чем удобрить клубнику после сбора ягод: простые советы для каждого дачника

Реклама
05:25

Сорвавший джекпот британец промотал весь выигрыш: его покупки вас удивят

04:50

От напитка не сможете оторваться: сколько нужно сахара на 1 литр компота

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июля

03:45

"Надо много оружия": Карась объяснил, как Запад может отреагировать на запугивание РФВидео

03:00

Белла Хадид нарушила молчание после "срыва" и клиники

02:30

Как заставить гортензию поменять цвет: лайфхак от опытных садоводов

02:00

"Мы не можем ждать 10 лет": Карась рассказал, готов ли Запад довести РФ до развалаВидео

01:30

Зачем теннисный мячик в гараже: хитрый лайфхак поможет не "коцнуть" авто

27 июля, четверг
23:51

Не знала столицу Румынии: силиконовая Мисс-Москва эпично опозорилась отсутствием ума

23:37

Китай передает РФ технологии и оборудование для войны против Украины - разведка США

23:12

Жена Иракли Макацария восхитила стройной фигурой после родов

Реклама
22:58

"Беларусь будет в полной изоляции": возле границ ЕС серьезно накаляется ситуация

22:55

"РФ хочет уничтожить Украину": порты могут исчезнуть через 2-3 месяца - Гуменюк

22:48

Виталий Портников. Новый этап наступления ВСУ началсяВидеоблоги

22:44

Плюс 6 килограмм: украинская актриса рассказала, как поправилась

22:43

Иосиф Пригожин раскритиковал "жестокого диктатора" Пугачеву

22:37

Требовали пожать руку и угрожали: тренер Харлан ошеломила подробностями скандала

22:29

Российских туристов вышвырнули из Батуми: в городе отгремели протесты

21:53

Скоро в Крыму может быть громко, там появилась новая база оккупантовФото

21:33

"Смена власти": эксперт раскрыл, что Россию ждет переворот и гражданская война

21:17

Провал зерновой сделки: у Евросоюза нет средств на транзит зерна из Украины - Reuters

21:11

Впервые за время войны: Вера Брежнева вернулась в Киев после слухов про разводВидео

21:09

ВСУ освободили село Старомайорское - ЗеленскийВидео

20:42

Подделал документы и уехал на Мальдивы: нардепу Аристову сообщили о подозрении

20:15

ВСУ ловко ликвидировали командира бригады боевиков "Призрак"

19:52

"Перебросили обученных бойцов": в США раскрыли об успехах ВСУ на фронте - CNN

19:28

Умерла Шинейд О'Коннор - полиция пролила свет на смерть музыкальной легенды

19:25

Как правильно ухаживать за подсолнухами: главные советы для хорошего урожая

19:22

ВСУ "прожарили" оккупантов кассетными боеприпасами: позиции россиян пылалиВидео

19:10

На арену вышла тройка "заклятых друзей" мирамнение

19:08

"Нажимают кнопку, убивая наших друзей": в ВСУ рассказали о новом оружии в РФ

Реклама
19:00

Сильный ветер и мощные грозы: в Украине будет бушевать непогода

18:59

"Вагнер" свозит в Беларусь бронетехнику: заехала 12-я колонна

18:45

Суд отобрал имущество "военкома" Борисова: невестка пыталась "спасти" Porsche

18:15

Как сказать на украинском "голубика", "клюква" и "боярышник": Авраменко дал ответ

17:51

"Русские деньги не пахнут кровью": у Зеленского набросились на FIE из-за Харлан

17:50

"Его это злило": Тоня Матвиенко откровенно заговорила про первого мужа

17:40

Почему нельзя мешать сырую воду с кипяченой в чае: к чему это приведет

17:32

Рада сделала шаг к восстановлению э-декларирования: без рисков для военных

17:20

ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении

17:16

Могилевская показала свою маму в молодости

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять