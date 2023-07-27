"Русские деньги не пахнут кровью": у Зеленского набросились на FIE из-за Харлан

Российская спортсменка, выступившая под "нейтральным" флагом, на самом деле поддерживает российскую армию.

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У Зеленского набросили на FIE из-за дисквалификации Харлан / Коллаж: Главред, twitter/Михаил Подоляк, twitter/Дмитрий Кулеба

Известную украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с Чемпионата мира по фехтованию из-за того, что она отказалась пожать руку российской саблистке Анне Смирновой. Несмотря на то, что Смирнова выступила под "нейтральным" флагом, она поддерживает войну против Украины. Подтверждающее фото на своей странице в Twitter выставил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и жестко раскритиковал Международную федерацию фехтования (FIE).

Ольга Харлан не захотела пожимать руку россиянке после своей же честной победы в поединке.

"Как видите, она (Анна Смирнова - Главред) откровенно восхищается российской армией, которая убивает украинцев и разрушает наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинского представителя за то, что она не пожала руку россиянке. Международная федерация фехтования, следует ли это воспринимать как позицию? Русские деньги не пахнут кровью?" - написал Подоляк.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также возмущен действиями FIE. Он требует отменить решение о циничной дисквалификации Харлан и дать ей возможность продолжить участие в соревнованиях.

"Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан выиграла честный конкурс и показала себя с достоинством. Я призываю Международную федерацию фехтования восстановить права Харлан и позволить ей участвовать в соревнованиях", - написал Кулеба в Twitter.

Харлан победила россиянку

В Федерации фехтования Украины возмущены действиями FIE. Ольга Харлан - ведущая саблистка и лидер национальной сборной. Она соревновалась в бою 1:32 и одержала победу со счетом 15:7. Харлан дисквалифицировали из-за "проявления неуважения".

"Федерация фехтования готовит апелляцию на решение о дисквалификации и сделает все возможное, чтобы Ольга Харлан смогла выступить в командном турнире по женской сабле на чемпионате мира в Милане", - пишет Федерация фехтования Украины.

Скандал на ЧМ с Харлан

После того как украинска Ольга Харлан победи россиянку Анну Смирнову, саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от Харлан. После завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу, что-то сказала россиянке и покинула площадку.

После этого Харлан сняли с ЧМ по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке. Россиянка ждала на дорожке дисквалификации украинки, ее делегация демонстративно принесла Смирновой стул.

Украина готовится обжаловать решение по дисквалификации спортсменки.

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