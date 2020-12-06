"Пи*да, бл*дь": пропустившая 12 мячей женщина-вратарь стала "звездой" в Сети

Ирина Сандалова / voshod.ks.ua

В ходе отборочного матча на женский чемпионат Европы по футболу-2022 сборная Франции принимала команду из Казахстана.

Хозяйки поля нанесли гостям сокрушительное поражение со счетом 12:0, а обзор матча был опубликован на YouTube-канале французской федерации футбола.

Ворота сборной Казахстана защищала голкипер Ирина Сандалова, которая выступает за украинский клуб Восход (Старая Маячка).

Отметим, что девушка эмоционально реагировала на пропущенные мячи, а также неудачные действия своей команды.

На протяжении всего матча из уст Сандаловой были отчетливо слышны крепкие выражения, которыми она сопровождала провалы футболисток из Казахстана.

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