"Пи*да, бл*дь": пропустившая 12 мячей женщина-вратарь стала "звездой" в Сети

Ворота сборной Казахстана защищала голкипер Ирина Сандалова.
В ходе отборочного матча на женский чемпионат Европы по футболу-2022 сборная Франции принимала команду из Казахстана.
Хозяйки поля нанесли гостям сокрушительное поражение со счетом 12:0, а обзор матча был опубликован на YouTube-канале французской федерации футбола.
Ворота сборной Казахстана защищала голкипер Ирина Сандалова, которая выступает за украинский клуб Восход (Старая Маячка).
Отметим, что девушка эмоционально реагировала на пропущенные мячи, а также неудачные действия своей команды.
На протяжении всего матча из уст Сандаловой были отчетливо слышны крепкие выражения, которыми она сопровождала провалы футболисток из Казахстана.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсоне в рамках повторного матча 5-го тура женской гандбольной Суперлиги между местной Днепрянкой и николаевским Реалом произошла массовая драка.
В драке принимали участие игроки и представители тренерских штабов команд.