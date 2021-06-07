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Сборная Украины разгромила Кипр перед Евро-2020

7 июня 2021, 20:57

31-летний Андрей Ярмоленко уверенно пробил с "точки".

  • Украина-Кипр
    Украина-Кипр Reuters
  • Украина-Кипр
    Украина-Кипр Reuters
  • Украина-Кипр
    Украина-Кипр Reuters
  • Украина-Кипр
    Украина-Кипр Reuters
  • Украина-Кипр
    Украина-Кипр Reuters

Сегодня, 7 июня, подопечные Андрея Шевченко в Харькове провели генеральную репетицию накануне чемпионата Европы в противостоянии с Кипром.

Подопечные Андрея Шевченко с самого начала взяли нити игры в свои руки. Правда, в одной из первых атак Роман Яремчук случайно зацепил ногой голову голкипера гостей Панайи, и тому пришлось перебинтовывать голову.

А на 36-й минуте латвийский рефери назначил пенальти за фол против Александра Зубкова, который убежал на свидание с вратарем, да еще и красную карточку показал защитнику.

31-летний Андрей Ярмоленко уверенно пробил с "точки" – 1:0.

В добавленное время право на 11-метровый Украина получила за игру рукой. На этот раз "приговор" реализовал Зинченко – 2:0.

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На 59-й минуте Яремчук довел счет до разгромного с прострельной передачи Марлоса – 3:0.

На Евро-2020 украинцы встретятся с:

  • Нидерландами (13 июня),
  • Северной Македонией (17 июня),
  • Австрией (21 июня).

В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

сборная Украины сборная Украины по футболу
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